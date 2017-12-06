Беларусь готовится к II европейским играм

Минску уже не впервой принимать крупные международные спортивные турниры. Есть немалый опыт проведения значительных политических и профессиональных мероприятий. Поэтому и за организацию II Европейских игр в будущем году места для беспокойства нет. На встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал, что они пройдут на самом высоком уровне. Вот что он сказал:

— Вы должны знать, что в Беларуси у вас крепкая точка опоры. Вы всегда можете рассчитывать на нашу страну. Тем более впереди у нас такое большое, знаковое событие и нам предстоит очень многое сделать. Наши представители совсем недавно докладывали о ситуации, связанной с подготовкой к II Европейским играм. Хочу вас заверить, что все, что мы пообещали, к середине 2019 года будет модернизировано, построено и опробовано. И вы не будете иметь никаких проблем ни с гостями — их расселением, питанием, — ни со спортсменами, тренерами, специалистами, функционерами олимпийских комитетов. Мы сделаем это, как и свойственно Беларуси, очень душевно, открыто.

Александр Лукашенко заверил гостя, что это будут лучшие Европейские игры. Потому что этой «олимпиадой» будет жить весь белорусский народ. Янез Кочианчич ответил, что у него на этот счет сомнений нет:

— Вы один из тех лидеров, на которых держится мир. И если вы обещаете, что все будет организовано хорошо, значит, так оно и будет… Мы очень удовлетворены тем, как идет подготовка. Мы вполне укладываемся во временной график. И я уверен, что Европейские игры в Минске будут самыми лучшими в истории.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.

Метки: N49 (1189) 7 декабря