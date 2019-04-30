Беларусь отклонила предложение премьера Литвы по БелАЭС

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Беларусь отклонила предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса по превращению строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) в электростанцию, работающую на газе.

В ответе белорусского премьера Сергея Румаса от 22 апреля говорится, что предложение является нецелесообразным.

«Что касается Вашего предложения, изложенного в письме от 7 марта 2019 года, по строительству газовой электростанции вместо атомной, хочу проинформировать, что проект по строительству Белорусской АЭС находится на заключительном этапе реализации. Перепрофилирование АЭС в электростанцию, работающую на природном газе, является нецелесообразными технически и экономически», – говорится в ответе Белоруссии.

В письме подчеркивается, что одной из целей БелАЭС является диверсификация топливно-энергетического баланса Беларуси, включая снижение зависимости от импорта газа. По словам белорусского премьера, в данный момент 95% электроэнергии Белоруссия получает с газовых электростанций, поэтому БелАЭС позволит сократить годовое потребление газа почти на 5 млрд кубических метров, а также значительно сократить его долю в производстве электроэнергии и выбросах газов, вызывающих парниковый эффект.

«Не могу согласиться с изложенным в Вашем письме мнением о том, что совещание сторон Конвенции Эспо признало выбор островецкой площадки ненадлежащим, а проведенные под эгидой Еврокомиссии стресс-тесты, указали на небезопасность. Напротив, европейские специалисты признали результаты стресс-тестов Белорусской АЭС положительными и дали рекомендации по дальнейшим возможным мерам в целях непрерывного повышения ядерной безопасности будущей станции», – пишет белорусский премьер.

С. Румас, кроме прочего, пригласил Литву возобновить диалог с тем, чтобы создать совместную группу по анализу деятельности БелАЭС и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также по созданию системы радиационного мониторинга.

Литовский премьер С. Сквярнялис 7 марта написал письмо С. Румасу и предложил перепрофилировать БелАЭС в газовую электростанцию, газ для которой мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и будущий литовско-польский газопровод.

Критики премьера утверждали, что план нереален, ни технически, ни политически, и связывали предложение с участием С. Сквярнялиса в президентских выборах.

В начале февраля члены Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) в Женеве приняли решение о том, что Беларусь нарушила конвенцию, ненадлежащим образом выбрав площадку для строительства Белорусской АЭС.

После публикации в июне 2018 года официального отчета ЕК о стресс-тестах БалЭАС, литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) завила, что отчет вскрыл множественные недостатки проекта. Стресс-тесты проводила в 2016 году дочерняя компания основного подрядчика строительства станции «Росатома» — «Атомстройпроект».

Минск постоянно откладывает дату включения первого реактора БелАЭС – сейчас она намечена на осень этого года.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС и таким образом осложнить реализацию проекта. Однако другие страны Европы не согласились с предложением Литвы по бойкоту.

BNS