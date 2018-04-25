Беларусь отметила 25-летие Конституции

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Одной из ключевых дат в истории суверенной Беларуси является 15 марта 1994 года. В этот день была принята Конституция, которая впервые в истории белорусской государственности закрепила статус республики как унитарного демократического социального правового государства. Этот документ заложил прочный правовой фундамент независимости, реализовал стремление белорусского народа быть полноправным хозяином на родной земле, сообщает информагентство БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, принятие 25 дет назад Конституции «открыло новую страницу в многовековой истории белорусского народа», пишет портал «Белорусские новости». Он считает, что это событие реализовало желание многих поколений белорусов «быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе». Александр Лукашенко подчеркнул, что Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации, сообщает БЕЛТА.

«Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, страна динамично развивается — преображаются города и села, повышается благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене, — отметил президент. — Убежден, что наша молодежь, которая только вступает в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства». А. Лукашенко пожелал всем мира, добра, счастья и новых свершений на благо родного Отечества.

В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года.

Появлению Основного Закона 1994 года предшествовали белорусские конституции советской эпохи 1919, 1927, 1937, 1978 годов, которые заложили основы белорусской государственности, установили систему государственных органов, закрепили основные права и обязанности граждан, пишет БЕЛТА.

Действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года является главным, основным законом государства, пишет портал reform.by. На ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов. Через два года был проведен первый референдум по изменению Конституции. По итогам референдума в Конституции были значительно расширены полномочия президента. Он получил право назначать правительство, министров, генерального прокурора, судей, руководство Нацбанка. Была изменена структура парламента. Появилось Национальное собрание, состоящее из Палаты представителей и Совета республики.

Следующий раз Конституцию изменили в 2004 году. Из нее было убрано ограничение на количество сроков, в течение которых один человек может избираться президентом. Действующая Конституция является первой для современной независимой Республики Беларусь, но не первой в истории Беларуси. Конституция существовала у БССР. В целом история конституционного законодательства Беларуси возводится к Статутам Великого Княжества Литовского, которые принимались в XVI веке.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ