Беларусь пожаловалась Брюсселю на то, что Литва блокирует соглашение Минска и ЕС

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На минувшей неделе представители Республики Беларусь пожаловались в Брюсселе на то, что Литва блокирует соглашение Европейского Союза (ЕС) и Минска о приоритетах партнерства.

Вильнюс заявляет, что такое соглашение невозможно, пока Белоруссия, строящая АЭС у границы с Литвой в Островце, не изменит своего подхода к ядерной безопасности.

По случаю десятилетия Программы Восточного партнерства ЕС в Брюсселе с визитом находился глава белорусского МИД Владимир Макей, он отметил, что переговоры по соглашению тормозит Литва.

«Мы считаем, что плохо, что не можем подписать соглашение о приоритетах партнерства из-за позиции одной страны», – сказал политик в интервью телеканалу Belsat TV.

«Если говорить о строительстве атомной станции в Беларуси, то наши действия прозрачны», – отметил он.

Член Еврокомиссии, ответственный за вопросы политики соседских отношений и переговоров о расширении Йоханнес Хан подтвердил, что на переговорах с Белоруссией «мы дискутируем с нашей страной-членом Литвой по этой БелАЭС в Островце».

«Мы просто обсуждаем, как мы можем учесть это ее беспокойство, и как мы можем учесть интересы Белоруссии, чтобы, наконец, прийти к соглашению», – сказал еврокомиссар журналистам в Брюсселе.

Литва многие годы пыталась остановить проект в Островце и обвиняет Минск в нарушении международных соглашений и не обеспечении требований ядерной безопасности.

Литовское министерство иностранных дел сообщило BNS, что соглашение ЕС и Белоруссии о приоритетах партнерства может стать возможным, если Минск, завершающий строительство БелАЭС, учтет рекомендации стресс-тестов ЕС и подготовит план обеспечения безопасности станции.

В сообщении МИД отмечает, что «неконструктивная позиция Беларуси никак не способствует дальнейшему развитию отношений ЕС и Беларуси».

«Литва последовательно придерживается позиции о том, что кроме обеспечения ядерной безопасности по соседству с ЕС, необходимым условиям для дальнейшего развития отношений ЕС-Белоруссии является и уважение к правам и свободам человека, к верховенству права, реальное осуществление реформ. Продемонстрированный Белоруссией прогресс в этих сферах также может ускорить развитие сотрудничества ЕС и Беларуси», – отмечает МИД.

Еврокомиссар Й. Хан надеется, что соглашение с Белоруссией в итоге будет достигнуто.

«Литовская сторона тоже понимает, что приоритеты партнерства это то, что отвечает интересам каждого, и надеюсь, что консенсус будет найден. Мы над этим работаем», – сказал он.

БелАЭС строится в Островце, что в 50 километрах от Вильнюса. Дата запуска первого блока станции намечена на осень этого года.

Минск отметает претензии Литвы о том, что станция не является безопасной.

BNS