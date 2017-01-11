Беларусь установила безвизовый режим

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая все страны-участницы Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

В первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Тем временем Литва ждет ответа о передвижении живущих на границе Литва все еще ждет от Республики Беларусь ответа по поводу режима передвижения живущих на границе лиц, который бы облегчил пересечение границы гражданам двух стран, проживающим в приграничных районах, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Об этом он заявил в связи с тем, что Беларусь решила ввести безвизовый режим для граждан нескольких десятков стран, в том числе и Литвы, въезжающих в страну через Минский аэропорт на срок не более пяти дней. По словам министра, такой порядок не особо актуален для литовцев, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом. «Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласуем так называемый режим местного передвижения, который бы существенно улучшил сообщение, упростил поездки для тех, кто живет в 50 км по обеим сторонам границы», – сообщил BNS Л. Линкявичюс. «В этом вопросе мы все еще не получили ответа Республики Беларусь. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальней сообщение по суше», – добавил он.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, безвизовый режим, Беларусь, въезд, Национальный аэропорт Минск, пункт пропуска