Бельгия решила выслать одного российского дипломата из-за химатаки в Солсбери, Молдавия – трех

Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов в качестве реакции на химическую атаку в британском городе Солсбери, ответственность за которую Лондон возложил на Россию. Бельгийское правительство приняло решение о высылке одного россиянина.

О намерении Бельгии выслать российского дипломата сообщил во вторник, 27 марта, премьер-министр королевства Шарль Мишель. “Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с РФ”, – сказал чиновник по итогам правительственного заседания, посвященного ситуации вокруг “дела Скрипаля” (цитата по ТАСС).

Ранее также стало известно, что власти Молдавии решили выслать трех российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны. “В МИДЕИ был приглашен во вторник посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961 года), трое дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что решение принято “в знак солидарности с Королевством Великобритании и Северной Ирландии вследствие выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, который квалифицировал нападение в Солсбери как угрозу против коллективной безопасности и международного права”.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. Семь российских дипломатов будут высланы, еще три запроса на аккредитацию от России альянс не утвердит.

Кроме того, Ирландия решила выслать одного российского дипломата. Австралия объявила о высылке двоих российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Аналогичные меры ранее приняли 16 стран Евросоюза, США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина. Первой о высылке 23 российских дипломатов в связи с химатакой в Солсбери объявила Великобритания. Россия дала на это зеркальный ответ.

NEWSru.com

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