Белла

В переводе с итальянского «Белла» значит «красивая». И действительно, посмотрите на нашу Беллу – она умеет позировать. Эту красавицу люди подобрали, когда она бродила одна, была слабая и очень худая. По всей видимости, собачку еще и обижали и пугали, поэтому она с подозрением и страхом относится к незнакомым людям. Но все это поправимо, так как ей только нужно уделить время и внимание. Белла очень дружелюбная, любит общение и ласку, хорошо ладит с другими животными и прекрасно подходит для дрессировки. Так кто же подарит этой красавице свою любовь и верность? Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

Метки: N40 (1180) 5 октября, приют для животных