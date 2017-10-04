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Белла

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 05, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK0448-4В переводе с итальянского «Белла» значит «красивая». И действительно, посмотрите на нашу Беллу – она умеет позировать. Эту красавицу люди подобрали, когда она бродила одна, была слабая и очень худая. По всей видимости, собачку еще и обижали и пугали, поэтому она с подозрением и страхом относится к незнакомым людям. Но все это поправимо, так как ей только нужно уделить время и внимание. Белла очень дружелюбная, любит общение и ласку, хорошо ладит с другими животными и прекрасно подходит для дрессировки. Так кто же подарит этой красавице свою любовь и верность? Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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