Белоруса не впустили в Литву из-за советской символике на автомобиле

В понедельник литовские пограничники не впустили в Литву гражданина Белоруссии, на автомобиле которого была советская символика.

По информации Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) гражданин Республики Беларусь, 1995 года рождения, хотел въехать в понедельник через КПП Райгардас, что Друскининском районе, на автомобиле Peugeot 405.

Литовские должностные лица не впустили его, поскольку на автомобиле была советская символика – на заднем стекле была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Как сообщила СОГГЛ иностранец мог попасть в Литву пешком, либо снять наклейку и следовать автомобилем. Поскольку водитель отказался снимать советскую символику, ему отказали во въезде, и он вернулся в Белоруссию.

Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами.

BNS

Метки: Литва, Советская символика