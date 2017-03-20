Белоруссии, возможно, придется пересмотреть проект БелАЭС в Островце – премьер Литвы

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что решение Польши не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) показывает, что для этой электроэнергии рынок может быть закрыт.

“Решение Польши – очень важный сигнал и, возможно, (он) заставит пересмотреть перспективы этого проекта. То же самое я говорил на встречах в Еврокомиссии (ЕК) с Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском – что это не только небезопасный проект, но он нарушает и конкуренцию, и, наконец, нарушает интересы нашей национальной безопасности в плане государства, его сохранения”, – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.

По его словам, Варшава направила сигнал Минску, что в Евросоюзе (ЕС) рынка сбыта для электроэнергии с БелАЭС может не оказаться.

“Это очень важный сигнал для той стороны, что рынок, во всяком случае, в ЕС, может быть реально закрыт”, – уверял премьер.

По его словам, сейчас страны Балтии сейчас страны Балтии ищут способы, как технически сделать так, чтобы белорусское электричество не попадало на рынок, и это может быть сделано быстрее, чем Литва, Латвия и Эстония отключатся от российского энергокольца БРЭЛЛ и синхронизируются с Западной Европой.

“По всей видимости, не придется даже ждать синхронизации, мы найдем техническое решение, чтобы эта электроэнергия не попадала”, – сказал премьер.

По словам С. Сквярнялиса, позицию Литвы поддерживает Эстония, благоприятствуют ей Германия и Швеция, а в Латвии все еще идут дискуссии о возможном бойкоте электроэнергии.

“На дипломатическом фронте, как мне кажется, удалось достичь вполне четкой позиции в Эстонии, с латвийской стороны, возможно, сомнения есть, но они связаны с прагматической деятельностью. Я думаю, что удалось объяснить и доказать, какая это проблема, и изменилась риторика в общении с канцлером Германии, и в Швеции”, – сказал С. Сквярнялис.

BNS

Метки: БелАЭС, Литва, Саулюс Сквярнялис