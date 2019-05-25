Белорусская таможня подготовила видеоролик о правилах перемещения товаров через границу

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В преддверии II Европейских игр белорусская таможня создала видеоролик о правилах перемещения товаров через таможенную границу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

Видеоролик снят на русском и английском языках и содержит пошаговый алгоритм упрощенного порядка следования через таможенную границу участников и гостей II Европейских игр, а также разъяснения основных таможенных правил.

«Ролик создан в виде анимации: яркие картинки с изображением важной информации, которую должен знать каждый пересекающий границу, легко отложатся в вашей памяти», — отмечается на сайте ведомства.

Этот материал станет отличной подсказкой как для иностранных гостей, так и для всех граждан, пересекающих таможенную границу. С видеороликом на двух языках можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.

belta.by