Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции в ЕС

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Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«На участке ответственности Сморгонской погрангруппы 26 января во время совместных мероприятий с литовскими пограничниками был вскрыт и пресечен канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака. Установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда», — рассказали в пресс-службе.

Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.

С начала года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях. «Так, за нарушение госграницы Беларуси в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана. Кроме того, на участке белорусско-украинской границы выявлена гражданка Туркменистана, пытавшаяся пересечь границу в пункте пропуска «Веселовка», укрывшись в хозяйственной сумке», — отметили в Госпонгранкомитете.