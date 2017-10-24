Белорусский Европейский гуманитарный университет готовится к переезду в госпомещения в Вильнюсе

Действующий в литовской столице Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), где в основном обучаются белорусы, готовится к переезду в помещения в Старом городе Вильнюса, которые ему планирует передать министерство образования и науки Литвы.

Министерство зарегистрировало проект постановления правительства, согласно которому помещения площадью 2,7 тыс. кв. метров в здании по ул. Савичяус планируется передать университету на два года. Это часть комплекса зданий бывшего монастыря Авугустинского ордена.

Представитель университета по связям с общественностью Максим Милта сообщил BNS, что в марте студенты начнут весенний семестр уже в новых помещениях.

ЕГУ – частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Белоруссии. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника – на 95% это молодые белорусы.

BNS напоминает, что принадлежавшую монахам-августинцам Костел Пресвятой Девы Марии Утешения министерство образования и науки недавно передало МВД, здесь планирует создать центр помощи должностным лицам, адаптировать костел для религиозно-обрядовой деятельности.

BNS

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