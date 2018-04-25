Белый дом формирует образ врага нации: им станет марихуана

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Белый дом собрал представителей всех федеральных агентство, основав структуру под названием «Комитет координации политики в отношении марихуаны», цель которой – развенчать модные мифы о безвредности этого легкого наркотика.

Власти США намерены положить конец проектам легализации марихуаны, которая отныне будет расценивается как угроза здоровью и процветанию нации, пишет 29 августа издание BuzzfeedNews со ссылкой на официальные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Белый дом поручает четырнадцати федеральным агентствам, а также Администрации по контролю над наркотиками, начать сбор данных, демонстрирующих наиболее пугающие последствия употребления.

Мнения американцев по вопросу о вреде употребления легких наркотиков резко расходятся: согласно опросу, проведенному в апреле текущего года Квиннипэкскии университетом, 63% граждан страны поддерживают легализацию марихуаны, а 33% решительно возражают. В восьми штатах этот наркотик уже легализован и продается наряду со спиртными напитками.

NEWSru.com.il