Белый дом к Рождеству украсили по дизайну Мелании Трамп

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Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала новый рождественский интерьер Белого дома, сообщает «Интерфакс». В официальных Twitter-аккаунтах администрации президента и самой первой леди появились видеозаписи, на которых Мелания Трамп показывает, как украсили резиденцию президента США.

Там, например, видно, как супруга американского лидера проходит по празднично украшенным коридорам и комнатам Белого дома. В залах наряжены ели, среди доминирующих цветов — золотой и красный. Украшения размещены также вдоль стен, окон и каминов.

«Белый дом готов отмечать Рождество и встречать праздничный сезон», — написала супруга президента в комментарии к видеозаписи.

Кроме того, на сайте Белого дома появилось специальное сообщение , в котором отмечается, что в этом году в качестве основной выбрана тема «Американское достояние».

«Белый дом, украшенный по дизайну Первой леди Мелании Трамп, теперь сияет духом патриотизма», — говорится в сообщении.

Зал при входе в резиденцию президента США украшен елями с 14 тыс. красных орнаментов. В обеденном зале размещено традиционное рождественское лакомство — «имбирный домик», однако он не совсем обычный. Он изображает Национальную аллею — комплекс памятников и музеев в историческом центре Вашингтона.

«В течение декабря в Белом доме пройдет более 100 «дней открытых дверей», а также состоится много приемов. Более 30 тыс. посетителей смогут прогуляться по коридорам Белого дома», — подчеркивается в сообщении.

NEWSru.com