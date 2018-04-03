Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу Соединенным Штатам российского хакера Никулина

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 2 апреля, выразила признательность правительству Чехии за выдачу Вашингтону российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

“США признательны Чешской Республике за экстрадицию Евгения Александровича Никулина, который, как предполагается, проник в компьютеры, принадлежащие [социальной сети] LinkedIn, серверам Dropbox и Formspring”, – говорится в распространенном заявлении.

“Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года. Привлечение преступников к ответственности – важный аспект обеспечения безотказной работы интернета и защиты наших основополагающих ценностей”, – отметили в пресс-службе Белого дома, заявление которой приводит ТАСС.

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре российская сторона потребовала выдачи Никулина, которого в РФ обвиняют в краже с помощью интернета 3450 долларов, совершенной в 2009 году.

Однако 31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.

Отмечалось, что первоначально Минюст Чехии получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать Никулина России. Эксперты связали решение Праги об экстрадиции хакера в США с громкой историей с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил в Москву.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отравляющее вещество могло быть произведено не в России, а в других странах, среди которых была названа Чехия. В ответ МИД Чехии вызвал российского посла в Праге для объяснений “ложного заявления”.

В итоге Чехия присоединилась к другим странам и объявила о высылке трех российских дипломатов, а президент Земан поручил своей контрразведке проверить версию о чешском производстве агента “Новичок”, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

Как подчеркнул в понедельник МИД РФ, Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина. “Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества”, – отметили в министерстве. Москва предпримет все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина, заверили в дипмиссии.

NEWSru.com

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