Белый дом заявил о последнем шансе РФ по ракетам

🔊 Воспроизвести

Шесть месяцев, которые есть у России на возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это последний шанс для Москвы. Об этом заявил в пятницу, 1 февраля, представитель администрации США, сообщает ТАСС.

«Это вопрос международного права, последний шанс для России… С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года… мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал представитель администрации.

Он отметил, что США не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора.

«Позвольте ясно сказать: если будет гонка вооружений, то это не по вине США, а по вине России. Это Россия начала ее… Я против утверждения, что США открывают дверь к гонке вооружений. Это Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности и это соглашение о контроле над вооружениями», — сказал представитель администрации.

Он повторил позицию США, что Россия нарушает ДРСМД, а Китай, который не связан его обязательствами, тоже располагает ракетами средней и меньшей дальности. «Каждая из этих стран обладает более 1000 таких ракет. Какой смысл США быть единственной страной, связанной договором», — сказал чиновник.

По его словам, США ясно дали понять, что именно РФ должна сделать для сохранения ДРСМД, Москва это понимает, но отказывается делать.