«Белый клык»: путешествие в мир, созданный Джеком Лондоном

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Работавший над такими голливудскими кинопроектами, как «Железный человек 3» (англ. „Iron Man 3“), «9» („9“), «Делай ноги 2» в 3D („Happy Feet 2“) и получивший «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм 2013 года «Господин Иллюминатор» („Mr. Hublot“) аниматор Александр Эспигарес дебютировал как режиссер в полнометражной картине «Белый Клык» („White Fang“), созданной по одноименному роману Джека Лондона (опубликован в 1906 году).

На престижном американском кинофестивале Сандэнс этот фильм получил самые высокие оценки как со стороны любителей, так и со стороны профессионалов. Последние хвалили нетипичное использование анимации и саму очень чувствительную историю, вызвавшую только самые добрые эмоции.

Для достижения сильного впечатления потребовалась целая группа изобретательных кинопрофессионалов-аниматоров, которые обеспечили видение реальности и фантазии в этой необычной истории. В результате зрители наблюдают невероятные виды, которыми не может похвастаться ни один проект голливудского жанра.

В фильме рассказывается о растущем на индейских землях сильном, умном, верном, необычайной красоты, прирученном волке Белый Клык. Стремясь приспособиться к различным обстоятельствам жизни, волк попадает в руки индейца Серого Бобра, который приводит его в свою деревню.

Однако, деревня Серого Бобра стала только временным домом для Белого Клыка. Вскоре животное обманным путем продается ничтожному, жестокому организатору незаконных собачьих боев. Белому Клыку все время приходится бороться за выживание, страдая от жестокости людей. Его насильно тренируют, чтобы он стал известным бойцом в собачьих резнях, но гордый и достойный уважения четвероногий решает не участвовать в них. Сможет ли Белый Клык вырваться из плена?

Уже очень скоро – с 9 ноября — в кинотеатрах это невероятно трогательное путешествие Белого клыка, преданность которого людям заставит испытать самое удивительное и захватывающее приключение в вашей жизни.

«Белый клык» / „Baltoji Iltis“ („White Fang“)

Жанр: анимация, приключения

Режиссер: Александр Эспигарес

Страна: Франция, США

Информация „Garsų pasaulio įrašai“