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Белый Носочек

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK2648-4Знакомьтесь – это Белый Носочек. Из-за своей внешности кошечка получила иммено такое прозвище. После смерти хозяйки она вместе с сестричкой попала под нашу опеку. В новой обстановке кошечка была несмелой, стеснялась, но сейчас уже привыкла и не прячется.

Белый Носочек – спокойная кошечка, которой очень нравится играть с шариком, очень любит, когда ее причесывают и ласкают. Она аккуратная, ходит только в лоток, привита и стерилизована. Мы очень хотели бы найти для нее новый дом, где она получала бы достаточно ласки. Наш тел. 860533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

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