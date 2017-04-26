Белый Носочек

Знакомьтесь – это Белый Носочек. Из-за своей внешности кошечка получила иммено такое прозвище. После смерти хозяйки она вместе с сестричкой попала под нашу опеку. В новой обстановке кошечка была несмелой, стеснялась, но сейчас уже привыкла и не прячется.

Белый Носочек – спокойная кошечка, которой очень нравится играть с шариком, очень любит, когда ее причесывают и ласкают. Она аккуратная, ходит только в лоток, привита и стерилизована. Мы очень хотели бы найти для нее новый дом, где она получала бы достаточно ласки. Наш тел. 860533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N17 (1157) 27 апреля, приют для животных