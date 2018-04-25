Bentley отметит 100-летие выпуском эксклюзивной модели

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Свой 100-летний юбилей одна из престижных автомобильных марок в истории – британская компания Bentley отметит выпуском эксклюзивной модели. Лимитированное издание, предположительно, Continental GT, дебютирует 5 марта на автосалоне в Женеве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на cайт «Motor», судя по опубликованному изображению и ролику, юбилейные машины будут отличаться темно-зеленым цветом кузова и цифрой «9» на решетке радиатора. Blower Bentley c таким номером выступал в «Ле-Мане», где в 1930 году установил рекорд прохождения круга. Кроме того, «девятка» может символизировать годы столетия: 1919-2019.

В рамках празднования 100-летней годовщины со дня основания Bentley также выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков компании.

azertag.az