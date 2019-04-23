Берлин и Париж готовы продолжить работу в «нормандском формате»

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Германия готова вместе с Францией продолжить работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По мнению Мааса, «центральное значение для Украины» имеет прогресс на пути к урегулированию конфликта на востоке Украины и разрешению ситуации вокруг Крыма. «Вместе с нашим партнером Францией Германия готова принимать в этом участие в рамках минских договоренностей и в «нормандском формате», — заверил он.

Он также высказал мнение, что действующий президент Петр Порошенко «за последние пять лет внес большой вклад» в развитие страны. «Я хотел бы его поблагодарить за то, что еще вчера он запустил процесс по соответствующим требованиям конституции, мирной смене власти», — подытожил Маас.

Глава МИД ФРГ также поздравил Зеленского с победой на выборах. «Я поздравляю Владимира Зеленского с этой очевидной победой на выборах главы государства», — приводит слова Мааса пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Спустя пять лет после Майдана новый украинский президент берет на себя большую ответственность за страну и ее будущее. В этом мы ему желаем успеха и удачи», — сказал Маас.

Он напомнил, что Зеленский во время предвыборной борьбы заявлял о приверженности дальнейшему проведению реформ и борьбе с коррупцией. «Германия и впредь будет тесно поддерживать Украину в продолжении этого пути», — подчеркнул министр.

Накануне Порошенко заявил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», в которых будет предусмотрен вывод войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН.

korrespondent.net