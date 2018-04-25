Берлин не считает Северный поток-2 политическим проектом

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не считает проект газопровода Северный поток-2 политическим. Об этом он заявил в пятницу, 18 января, во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает Интерфакс-Украина.

«Мы не считаем Северный поток-2 политическим проектом. Это проект, в котором задействованы многие европейские предприятия, не только из Германии» − указал Маас.

При этом он подчеркнул, что транзит газа через Украину должен быть сохранен. По словам немецкого министра, Германия готова готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума.

«У нас есть шесть фирм, которые сейчас объявили о своей готовности участвовать в консорциуме», − отметил Маас.