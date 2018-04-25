Берлин обращается к ООН

Выступить с инициативой, убеждающей беженцев и позволяющей им вернуться в Сирию и соседние с ней страны, призвал Организацию объединенных наций министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на интервью министра газете Passaue Neue Presse, политик призвал международное сообщество и, в первую очередь, Европу, разработать программу, целью которой будет создание условий для возвращения беженцев на родину в соответствии с правилами ООН. «Мы не можем еще пять лет бесстрастно наблюдать, как страдают люди, оказавшиеся в ужасных условиях», сказал Мюллер.