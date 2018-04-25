Берлин опасается перехода «Исламского государства» в подполье

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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказала опасения, что разгром джихадистской группировки «Исламское государство» может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети «ИГ».Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на германские СМИ.

«Нам известно, что «халифат» в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время «ИГ» меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок», — пояснила она.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп разместил сообщение в Твиттер следующего содержания: «США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков «ИГ», захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего — нам придется отпустить их на свободу».