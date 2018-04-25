Берлин отверг критику США по Северному потоку-2

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг критику США в адрес проекта газопровода Северный поток-2. «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», − заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем Северный поток-2 не является «российско-германским особым путем».

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы «неверным путем».

«Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину», − указал Маас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней «главной составляющей европейской восточной политики».

«Разрешение конфликтов без России невозможно», − продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим Северным потоком. Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ «заложницей» России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством Северного потока-2.

11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту − в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

korrespondent.net