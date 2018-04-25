Берлин вместе с союзниками призвал к политическому решению конфликта в Сирии

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Мир в Сирии не может быть достигнут военным путем и урегулирование конфликта в стране может быть только политическим и в результате переговоров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с таким совместным призывом выступили официальные Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон, выразив при этом поддержку мирному процессу под эгидой ООН в Женеве и резолюции 2254 Совбеза ООН.

Право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой должно быть недвусмысленно признано, отмечается в заявлении. При этом в документе содержится напоминание, что 11 млн сирийцев были вынуждены покинуть родные дома и до сих пор ждут создания условий для безопасного возвращения.