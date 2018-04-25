Берлинская конференция по «Северному потоку-2» дает осторожный прогноз

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На прошедшей в немецкой столице германо-российской экономической конференции обсуждался вопрос возможных сложностей с вводом в будущем в эксплуатацию пока еще строящегося газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

Конференция организована в шестой раз Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Российско-германской внешнеторговой палатой (AHK). Участники отмечали, что решение Брюсселя применять Газовую директиву Третьего энергопакета ЕС и на газопроводы из третьих стран создает сложности для проекта «Северный поток-2». С вводом в эксплуатацию будущего трубопровода могут возникнуть — и, скорее всего, неизбежно возникнут — определенные сложности.

«Каждый день, каждую минуту продолжается реализация этого проекта», — сказал в своем выступлении президент AHK, руководитель одного из пяти западных инвесторов газопровода «Северный поток-2» (немецкого концерна OMV) Райнер Зеле. Он пообещал провести юридическую проверку итогового текста.

«Мы надеемся, что за Германией останется ведущая роль, мы делаем ставку на Германию, а не на Брюссель и очень надеемся, что Германия и впредь будет отстаивать этот проект», — сказал Зеле.

azertag.az