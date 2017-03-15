Бесчеловечное преступление



На минувшей неделе произошло потрясшее всю Литву убийство 26-летней Евы Страздаускайте. Подозреваемые арестованы. По словам генерального комиссара полиции Линаса Пярнаваса, за совершение такого преступления в Литве возможно наказание в виде пожизненного заключения. «У меня язык не поворачивается называть их людьми. Они неоднократно судимы, это люди, для которых чужд нормальный образ жизни. Их не волновала ни учеба, ни работа, ни что-то другое», – сказал Пярнавас на пресс-конференции, с трудом сдерживая эмоции.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, в воскресенье, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса, в 18.40 телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район). В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайнском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.

По словам комиссара, подозреваемые не относятся к числу самого социально уязвимого слоя, но они не думающие, безответственные и не знают, что такое нормальная жизнь,

Они жили за счет различных преступных действий, например, взяток. Это молодые люди в возрасте 23–26 лет. Одни из них из Кедайняй, другие – из Мариямполе. Пока у полиции нет данных, что Страздаускайте – единственная их жертва. Один из подозреваемых в социальной сети писал: «У вас есть армия, а у меня есть братья». По словам Пярнаваса, эти братья вместе и оказались за решеткой, значит, армия на сегодняшний день сильнее.

По словам комиссара, расследование этого преступления было осложнено нетипичным поведением преступников, поскольку в настоящее время угон автомобилей таким образом не осуществляют (имеется в виду угон с нападением на водителя). «Если говорить о самом преступлении, то я вижу ряд глупых решений, которые не поддаются никакой логике. В определенном смысле поэтому было сложно расследовать, поскольку на самом деле, если взять причинно-следственную связь от начала до конца, как все произошло, то наверное, нормальный человек в здравом уме такое не делал бы. Даже преступники, большая их часть так не поступает», – сказал генкомиссар.

На автостраде они инсценировали ДТП и таким образом остановили автомобиль Audi A7, которым управляла девушка. Захватили ее автомобиль, а девушку затолкали в багажник своего BMW. Они увезли девушку в Кедайнский район и убили лопатой. На всем теле девушки – множество повреждений. Но больше всего ударов пришлось по голове – ее ударили по ней больше 10 раз.

Угнанный автомобиль они оставили в лесу около Жеймяй (Йонавский район). По сведениям следователей, подозреваемые намеревались приехать за ним позже (но не успели, машину нашла полиция). Якобы они уже договорились с одним человеком привезти ему Audi A7, а тот взялся его продать. Таковы предварительные обнародованные данные следствия.

Подозреваемые в этом деле – мужчины со смуглой кожей, темноволосые, некоторые из них цыгане. В связи с этим в социальных сетях увеличилось число дискриминирующих комментариев и высказываний по отношению к цыганам. Полиция призывает жителей следовать закону и ответственно высказывать свое мнение в публичном пространстве, а также предупреждает, что нарушители будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.

Комментируя возможные превентивные меры по предотвращению подобных преступлений, генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что один из приоритетов в деле усиления общественной безопасности – это инвестиции в видеокамеры и освещение.

Вместе с тем Линас Пярнавас призвал всех подумать, что мы на протяжении 27 лет независимости делали не так, почему недостаточно инвестировали в образование, в занятость таких людей.

– Эти люди уже выросли, их много. Их мы уже не изменим. Надо начинать с тех, кто учится сейчас, – сказал генеральный комиссар. – Наверное, нам надо говорить не о том, что произошло не так, не о том автомобиле, а вообще о системных проблемах у нас в стране, в обществе. Посмотрите, есть несколько вещей, которые стоит выделить: это огромное социальное разобщение, это поколение, выросшее после 1990-х, родившихся в независимой Литве. Это звери, это алкоголики, наркоманы.

На этой неделе парламентарий Ремигиюс Жямайтайтис, староста фракции «Порядок и справедливость» отправил официальное обращение председателям Европейской комиссии и Европейского совета по поводу правовой возможности возврата смертной казни в Литве. Подобная мера, считает парламентарий, должна стать в какой-то мере сдерживающим фактором для подобных преступлений.

Инф. «ЛК».

Метки: N11 (1151) 16 марта