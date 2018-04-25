Беслан вспоминает жертв теракта в школе 2004 года

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В городе Беслане в Северной Осетии началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате захвата террористами местной школы N1 в 2004 году.

Траурная акция началась со школьного звонка в 9:15 — именно в это время 14 лет назад во дворе школы раздался первый выстрел террористов. С раннего утра люди непрерывным потоком идут в разрушенную школу с цветами, свечами и фотографиями погибших, передает ТАСС.

Вход в здание самой школы запрещен из-за возможного обрушения. На стенах спортзала развешаны фотографии детей, их родителей и учителей, оказавшихся в заложниках, а также сотрудников спецслужб, которые участвовали в их освобождении. В центре спортзала, где удерживались люди, стоит большой деревянный крест.

В числе первых цветы возложили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественных и религиозных организаций. Во двор школы по традиции приносят игрушки и воду, которой так не хватало захваченным заложникам — террористы три дня не давали им ни есть, ни пить.

По данным МВД Северной Осетии, память жертв теракта в первый день почтили около 2 тысяч человек: более 1600 пришли к школе N1, еще более 250 человек посетили мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы трагедии. «Поток людей стал меньше, но при этом они продолжают приходить», — отметили в ведомстве.

Вечером во дворе школы зажгут 334 свечи — по количеству погибших (до сих пор приводятся разные данные о точном числе жертв — 333, 334, 335 человек — NEWSru.com).

Вахта памяти завершится 3 сентября на кладбище «Город ангелов». В Москве 3 сентября траурные мероприятия только начнутся. Сегодня, в годовщину теракта, в столице почти ничего не напоминает о трагедии, отмечает «Эхо Москвы» .

Лишь немногие пришли к монументу памяти жертв Беслана на пересечении Солянки и Подколокольного переулка, передает корреспондент радиостанции. Официальные мероприятия там запланированы только на 12:30 понедельника. А ровно в 13:05, когда в спортзале бесланской школы раздался взрыв, в небо выпустят 335 белых шаров.

Федеральные каналы о годовщине теракта не упоминают, в постоянном представительстве Северной Осетии выходной, траурная книга не открыта.

Вспоминать погибших на официальном уровне будут скопом — в День памяти жертв терроризма 3 сентября. На этот день в Москве запланировано сразу 11 мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

В 12:00 в десяти местах Москвы, где произошли теракты, пройдут памятные митинги: на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост» (300 участников); на улице Гурьянова на месте взорванного дома 19 (200 участников); на месте взрыва у станции метро «Рижская» (100 участников); у памятного знака жертвам теракта на аэродроме «Тушино» (50 участников).

Памятные акции также пройдут в вестибюлях станций метро «Парк Культуры» (40 участников), «Лубянка» (40 участников), «Автозаводская» (70 участников); в подземном переходе на Пушкинской площади (15 участников); на месте взорванного дома на Каширском шоссе (25 участников); на месте взрыва у гостиницы «Националь» на Тверской улице (15 участников).

Между тем Северная и Южная Осетии разделились в отношении к трауру по жертвам Беслана, пишет «Кавказский узел» . Североосетинские власти вопреки просьбам общественности не стали переносить начало учебного года на 4 сентября из-за дня скорби. Исключением стал только Правобережный район, где торжественные линейки пройдут 5 сентября. Начало учебного года на эту дату также перенесли школы Южной Осетии.



NEWSru.com