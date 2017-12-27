Беспилотникам зажгли зеленый свет

Сейм создал возможность езды по литовским дорогам для самоуправляемых автомобилей, которые могут ездить сами, без водителя.

Согласно закону, автомобилю будет разрешено двигаться в том случае, если в нем не будет человека, готового перенять управление. Такое требование уже закреплено в некоторых странах Европы, включая Германию, обладающую мощным автопромом.

Первый самоуправляемый автомобиль – электрический мини-автобус Navya Arma был испытан в Вильнюсе в минувшем месяце, хотя и были сомнения в том, что для этого существует достаточная правовая база.

Представивший проект тогдашний министр экономики Виргиниюс Синкявичюс сказал, что производители этого мини-автобуса заинтересованы продолжать сотрудничество с Литвой, разговоры о ввозе таких беспилотных автомобилей в Литву идут и с крупнейшими мировыми корпорациями, включая Google.

«Основная цель – законы, чтобы такой автомобиль мог быть доставлен в Литву и мог тестироваться в Литве», – сказал министр.

Сейчас крупнейшие мировые производители создают прототипы беспилотных автомобилей, но прогнозируется, что массовое их производство не будет начато до 2020 года.

«Будущее здесь, давайте будем смелыми и откроем двери, давайте внедрять инновации, в том числе и в сфере путей сообщения», – сказал на пленарном заседании Сейма депутат Гинтарас Стяпонавичюс.

Больших дискуссий по этому вопросу в Сейме не возникло – за закон проголосовал 81 депутат, ни один не был против, двое воздержались.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, автомобили, беспилотники