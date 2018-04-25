Беспилотные автомобили опасны для темнокожих граждан

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Алгоритмы, на основе которых работают системы машинного зрения, применяемые в беспилотных автомобилях, распознают людей с разным цветом кожи с разной эффективностью. Удивительно, но приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы оказались «расистами», то есть, они хуже реагируют на темнокожих людей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, темная кожа постоянно становится проблемой для систем машинного зрения. Ранее сообщалось о том, что системы распознавания лиц хуже работают на темнокожих гражданах, а теперь выяснилось, что определенные особенности наблюдаются и в работе ИИ, который отвечает за зрение самоуправляемых машин.

Сотрудники Технологического института Джорджии (Соединенные Штаты Америки), которые изучили проблему в рамках специального исследования, отмечают, что ситуация может быть отражением предрассудков, которые давно и прочно укоренились в человеческом обществе.

Корни проблемы, как уверены ученые, растут из очень простого обстоятельства — в базах фотографий с людьми, которые используются для обучения искусственного интеллекта, как правило, больше светлокожих, а не темнокожих людей. С идентификацией последних, соответственно, кремниевый мозг справляется заметно хуже.

Ученые уверены, что если не исправить ситуацию в самом ближайшем времени, то мы рискуем оказаться в мире, где темнокожие люди будут чаще попадать под колеса беспилотных автомобилей.