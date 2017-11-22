Беспилотный автомобиль

В Вильнюсе был испытан беспилотный автомобиль французского производителя Navya, оснащенный специальными датчиками, позволяющими ему самостоятельно найти оптимальный маршрут и двигаться в транспортном потоке.

Представленный на тестирование беспилотный автомобиль — первый транспорт такого типа в Литве. Это полностью автоматическое, электрическое транспортное средство, которое вмещает до 15 человек и на одном заряде может проехать до восьми часов.

Закрытый салон автомобиля Navya Arma и удобные сиденья обеспечивают пассажирам комфорт, защиту от ненастных погодных условий, а также от вибрации во время движения. Подобная акция проходила в столице Эстонии минувшим летом.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Беспилотный автомобиль