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Беспилотный автомобиль

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 0:01   |   Комментариев: 0

В Вильнюсе был испытан беспилотный автомобиль французского производителя Navya, оснащенный специальными датчиками, позволяющими ему самостоятельно найти оптимальный маршрут и двигаться в транспортном потоке.

Фото BFL

Фото BFL

Представленный на тестирование беспилотный автомобиль — первый транспорт такого типа в Литве. Это полностью автоматическое, электрическое транспортное средство, которое вмещает до 15 человек и на одном заряде может проехать до восьми часов.

Закрытый салон автомобиля Navya Arma и удобные сиденья обеспечивают пассажирам комфорт, защиту от ненастных погодных условий, а также от вибрации во время движения. Подобная акция проходила в столице Эстонии минувшим летом.

Инф. «ЛК»

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