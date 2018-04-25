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Сейм принял поправки к Закону о социальной помощи ученикам: средства на бесплатное питание школьников теперь будут увеличены на 25 проц.

Согласно принятым поправкам, на приобретение продуктов на завтрак или полдник на одного ученика в день будет выделяться 0,61-1,06 евро, на обед – 1,33-1,9 евро. На питание в организуемых школами летних лагерях будет выделяться от 3,15 до 3,69 евро.

Также было принято решение увеличить одноразовую денежную помощь на приобретение школьных принадлежностей – она увеличится с 57 до 76 евро.

Министерство социальной защиты и труда отметило, что эту помощь, как и бесплатное питание, могут получить ученики, у которых в семье месячный доход на одного человека не превышает 183 евро. В отдельных случаях – когда доход на одного человека не превышает 244 евро.

Информация «ЛК», BNS