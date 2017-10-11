Беспредел в детском приюте

Несовершеннолетний воспитанник приюта для детей с ограниченными возможностями обвиняется в сексуальном насилии в отношении других воспитанников этого приюта. Завершено досудебное расследование и в суд передано дело о сексуальном насилии в приюте для детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Несовершеннолетний парень, бывший воспитанник приюта для детей с ограниченными возможностями, расположенного в Каунасском уезде, обвиняется в сексуальном насилии в отношении других воспитанников этого приюта. По закону, несовершеннолетнему, обвиняемому в сексуальном насилии в отношении малолетних и несовершеннолетних людей с ограниченными возможностями, грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

О возможных преступлениях сексуального характера, которые происходят в приюте, правоохранительным органам в начале этого года сообщили работники учреждения. Во время общения с воспитанниками приюта у психолога возникли подозрения о ненадлежащем поведении одного из подростков. В Каунасском полицейском комиссариате было начато досудебное расследование.

В ходе расследования было установлено, что жертвами сексуального насилия, возможно, стали девять воспитанников этого приюта. Один из них совершеннолетний, остальные — малолетние и несовершеннолетние. Все они с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и поэтому не могли оказать сопротивление обидчику.

По словам прокурора, который вел досудебное расследование, Андрюса Кюршинаса, расследование было сложным из-за того, что и обвиняемый, и пострадавшие являются людьми с ограниченным возможностями, несовершеннолетними или даже малолетними, для их опроса требовалось участие психологов.

Прокурор отметил, что в настоящее время в Литве не хватает психологов, которые могут квалифицированно участвовать в опросах несовершеннолетних, имеющих специальные потребности. В начале расследования их едва удалось найти. В ходе расследований было проведено почти 10 судебных экспертиз в сфере психиатрии и психологии.

По утверждению прокурора, также возник вопрос о надлежащем выполнении своих обязанностей работниками этого приюта. Было начато и еще не завершено досудебное расследование о невыполнении работниками своих служебных обязанностей.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, беспредел, детский приют