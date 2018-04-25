Без особого вреда. Новые санкции Украины против РФ

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Украина обновила санкции против России. Эксперты отмечают, что они носят скорее символическое, а не практическое значение. В черном списке 294 юридических и 848 физических лиц.

Нанесут ли украинские санкции реальный вред России? Вряд ли. Могла ли Украины их не вводить?

Кто попался

Санкционные списки включают тех, кто:

— строил керченский мост;

— причастен к нападению на украинские военные корабли и удержанию украинских моряков в плену;

— нарушал украинское законодательство о посещении Крыма;

— распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания;

— незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ.

Также ограничения введены относительно отдельных физических и юридических лиц, против которых применили санкции ЕС, США и Канада.

А вот 8 российский юрлицам повезло, против них санкции сняли.

Бизнес

В черный список попали компании МАКО-холдинг Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской , российские Силовые машины и Стройтрансгаз.

Отдельную группы составляют 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Попали в санкционный список повторно украинские «дочки» российских госбанков — Сбербанка, ВЭБ и ВТБ. Им на два года запрещен вывод капитала в пользу связанных с банками лиц.

Под ограничениями и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

Кроме этого, были продолжены до марта 2022 года санкции для компании Яндекс и всех ее сервисов (Яндекс Такси, Яндекс Карты, Яндекс музыка и другие). В частности, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет провайдерам предоставлять доступ пользователям и прочее.

Но в списке нет других крупных российских ІТ-компаний — VK и Mail.Ru, которые вместе с Яндекс попали под санкции в мае 2017 года. Однако санкции пока для них тоже работают, но, в отличие от Яндекса, только до мая 2020 года.

Реакция

Заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Украина вредит сама себе.

“Всё, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и её народа. Единственная цель данных санкций — хоть каким-то образом поднять рейтинг действующего президента Петра Порошенко”, — заявил российский депутат.

Значение

“Санкции в отношении РФ и российских чиновников со стороны Украины согласовывались с демократическим сообществом – странами ЕС, США, Канадой. Украина не может не вводить своих санкций, хотя нужно понимать, что действительно их удел очень мал, в отличии от санкций, введенных США и странами ЕС”, – считает политолог Михаил Дяденко.

Однако это правильный стратегический и символический шаг со стороны Украины, считает эксперт. Это подтверждение того, что Украина координирует свою политику с мировым сообществом.

“Санкции Украины против российских чиновников не несут большого вреда. Российско-украинский товарооборот снижается. РФ может и не заметить этих санкций, в отличии от Украины, которая была завязана на торговлю с РФ по части газа и нефтепродуктов. Для нас это была существенная структура импорта”, – пояснил политолог.

Вводя санкции против России, Украина создает некомфортные условия существования конкретных предприятий и физических лиц, считает экономист Олег Пендзин.

«В целом ничего нового там нет, введены дополнительные юридические и физические лица, но общая логика санкций остается без изменений. То есть, на сегодняшний день главная логика заключается в том, что создаются некомфортные условия существования конкретных предприятий и физических лиц», – пояснил экономист.

Впрочем, Пендзин признал, что украинские санкции вряд ли серьезно повлияют на российскую экономику.

korrespondent.net