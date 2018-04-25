Без пальцев и мозгов

🔊 Воспроизвести

В новогоднюю ночь тысячам жителей Литвы понадобилась помощь. Очень часто празднование Нового года имеет не слишком приятные последствия.

Новый год для многих оборачивается не только похмельем, но и различного рода травмами. Наиболее часто случается обморожение конечностей. Многие люди встречают Новый год под открытым небом, любуясь фейерверками и прочими зрелищами. При этом употребленные горячительных напитков снижает чувствительность к низким температурам. Не обходится и без пострадавших от пиротехники. Подобные происшествия с пиротехническими изделиями случаются ежегодно.

1 января 2019 года Единый центр помощи зарегистрировал 10 313 звонков и передал 4367 просьб о помощи. Больше вызовов было у полиции – 2446, у скорой медицинской помощи – 1696, у пожарных-спасателей – 152. Основная часть вызовов легла на плечи полиции. С 22 часов 31 декабря до 7 часов 1 января было зарегистрировано 241 сообщение о насилии в семье, 189 сообщений о конфликтах, 177 – о шуме.

В новогоднюю ночь также было получено 56 сообщений о пропавших людях – в основном несовершеннолетних, покинувших учреждения опеки. По данным полиции, в Вильнюсе и Юрбаркасе 1 января с алкогольным отравлением в больницу были доставлены двое несовершеннолетних, 2002 и 2016 г. р.

От фейерверков и петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек. Как информировал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, всего в стране зафиксировано 14 происшествий, связанных с использованием фейерверков и петард, 10 человек были ранены, из них двум — 14 лет, они получили самые тяжелые травмы. Также было получено сообщение о том, что фейерверк залетел на балкон.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ