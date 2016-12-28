19 декабря исполнилось 52 года великому литовскому центровому Арвидасу Сабонису. Про своего партнера по сборной СССР вспоминает олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Тараканов, который считает, что в мире было два великих игрока – Майкл Джордан и Арвидас Сабонис.
– Я Сабониса впервые увидел накануне чемпионата мира в Колумбии в 1982 году, на сборах, – говорит Сергей Тараканов в интервью «Советскому спорту». – Он был худой, как тростиночка, гибкий, легкий, но видно, что у парня большой талант. Тогда, конечно, я не думал, что это такой талант! Но через год-два уже всем стало ясно, какого уровня баскетболист появился в стране.
Мы даже жили с Сабасом в одном номере на финальном этапе во время чемпионата мира в Колумбии. Почему? Не помню, Гомельский часто тасовал пары по комнатам. Честно говоря, не помню, как мы общались, о чем говорили. Но общения было немного – Арвидас тогда по-русски плохо говорил и был очень молчаливым парнем.
– Что можете рассказать о великом противостоянии в суперфиналах чемпионатов СССР середины 80-х ЦСКА – «Жальгирис»?
– Об этом уже много написано. С нашей стороны это было в большей степени спортивное противостояние, с литовской – уже намечалось какие-то национальные идеи. Это уже явно присутствовало. Это фактически подавалось, как Литва баскетбольная против почти сборной СССР, против Красной армии.
В Москве многие болели за «Жальгирис», и мне было обидно. Но это объяснимо: часто болеют за то, чтобы увидеть сенсацию, увидеть, как свергают короля с трона. Но скажу, что без Сабониса нам не составляло труда обыгрывать «Жальгирис», а вот с Сабонисом в составе это была совсем другая команда («Жальгирис» трижды подряд становился чемпионом СССР, обыграв в финале ЦСКА – в 1985, 1986, 1987 гг. – Прим. ред.). Такого центрового в мире в те годы просто не было.
– Без Сабониса в Сеуле-88 золота не видать?
– Однозначно, без Сабониса Олимпиаду в Сеуле не выиграли бы. Хотя мы очень неплохо играли весь год без него, а Арвидас, как вы помните, присоединился к команде за два дня до отлета в Сеул. Он пропустил много времени из-за травмы, и никто не думал, что он сыграет на Олимпиаде. Мы уже долгое играли маленьким составом, обыгрывали перед Олимпиадой и югославов. Но с американцами в Сеуле без Сабониса не справились бы точно. Начинал Сабас Олимпиаду тяжело, что и понятно, столько пропустил. Но талант большого игрока всегда проявляется в самых важных матчах. А это были полуфинал с американцами и финал с югославами. Мы знали, что Сабонис и в защите подберет, и заблокирует, и в нападении поможет.
Моя обида на него заключалась в том, что он сам не относился к своему великому таланту должным образом, к тому, что ему дал Бог и родители. С таким центром мы, остальные игроки сборной, могли бы быть статистами, только Сабасу мячи подавать и выигрывать все турниры. Второго такого центра в мире не было. А он часто разгильдайничал, когда другие пахали. Но в то же время, если б он пахал, как многие другие, он бы не был Сабонисом, не отдавал бы такие уникальные передачи. Эти пасы в исполнении вольного художника, которые вызывали восторг у публики.
Я считаю, что в мире в истории баскетбола были два самых талантливых игрока – Майкл Джордан и Арвидас Сабонис.
Инф. «ЛК»
Метки: N52 (11340) 29 декабря, Арвидас Сабонис, Владимир Ткаченко, Воспоминания, Интервью