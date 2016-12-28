«Без Сабониса Олимпиаду не выиграли бы»

19 декабря исполнилось 52 года великому литовскому центровому Арвидасу Сабонису. Про своего партнера по сборной СССР вспоминает олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Тараканов, который считает, что в мире было два великих игрока – Майкл Джордан и Арвидас Сабонис.

– Я Сабониса впервые увидел накануне чемпионата мира в Колумбии в 1982 году, на сборах, – говорит Сергей Тараканов в интервью «Советскому спорту». – Он был худой, как тростиночка, гибкий, легкий, но видно, что у парня большой талант. Тогда, конечно, я не думал, что это такой талант! Но через год-два уже всем стало ясно, какого уровня баскетболист появился в стране.

Мы даже жили с Сабасом в одном номере на финальном этапе во время чемпионата мира в Колумбии. Почему? Не помню, Гомельский часто тасовал пары по комнатам. Честно говоря, не помню, как мы общались, о чем говорили. Но общения было немного – Арвидас тогда по-русски плохо говорил и был очень молчаливым парнем.

– Что можете рассказать о великом противостоянии в суперфиналах чемпионатов СССР середины 80-х ЦСКА – «Жальгирис»?

– Об этом уже много написано. С нашей стороны это было в большей степени спортивное противостояние, с литовской – уже намечалось какие-то национальные идеи. Это уже явно присутствовало. Это фактически подавалось, как Литва баскетбольная против почти сборной СССР, против Красной армии.

В Москве многие болели за «Жальгирис», и мне было обидно. Но это объяснимо: часто болеют за то, чтобы увидеть сенсацию, увидеть, как свергают короля с трона. Но скажу, что без Сабониса нам не составляло труда обыгрывать «Жальгирис», а вот с Сабонисом в составе это была совсем другая команда («Жальгирис» трижды подряд становился чемпионом СССР, обыграв в финале ЦСКА – в 1985, 1986, 1987 гг. – Прим. ред.). Такого центрового в мире в те годы просто не было.

– Без Сабониса в Сеуле-88 золота не видать?

– Однозначно, без Сабониса Олимпиаду в Сеуле не выиграли бы. Хотя мы очень неплохо играли весь год без него, а Арвидас, как вы помните, присоединился к команде за два дня до отлета в Сеул. Он пропустил много времени из-за травмы, и никто не думал, что он сыграет на Олимпиаде. Мы уже долгое играли маленьким составом, обыгрывали перед Олимпиадой и югославов. Но с американцами в Сеуле без Сабониса не справились бы точно. Начинал Сабас Олимпиаду тяжело, что и понятно, столько пропустил. Но талант большого игрока всегда проявляется в самых важных матчах. А это были полуфинал с американцами и финал с югославами. Мы знали, что Сабонис и в защите подберет, и заблокирует, и в нападении поможет.

Моя обида на него заключалась в том, что он сам не относился к своему великому таланту должным образом, к тому, что ему дал Бог и родители. С таким центром мы, остальные игроки сборной, могли бы быть статистами, только Сабасу мячи подавать и выигрывать все турниры. Второго такого центра в мире не было. А он часто разгильдайничал, когда другие пахали. Но в то же время, если б он пахал, как многие другие, он бы не был Сабонисом, не отдавал бы такие уникальные передачи. Эти пасы в исполнении вольного художника, которые вызывали восторг у публики.

Я считаю, что в мире в истории баскетбола были два самых талантливых игрока – Майкл Джордан и Арвидас Сабонис.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Арвидас Сабонис, Владимир Ткаченко, Воспоминания, Интервью