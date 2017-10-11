Беженцам в Литве будут выплачивать дополнительную компенсацию

Литовское правительство решило выделить еще одну выплату беженцам – она будет предназначена для аренды жилья.

Как сообщило министерство социальной защиты и труда, такая компенсация сократит финансовое бремя на период интеграции в самоуправлении. “Размер предоставляемой сейчас помощи получателя убежища не достаточен для удовлетворения их первоочередных потребностей”, – акцентирует министерство.

По подсчетам министерства, в течение 12-ти месяцев интеграционного периода в среднем одному человеку на компенсацию аренды жилья следует выплачивать 314 евро.

В рамках квоты переселения беженцев ЕС эта сумма будет выделяться из европейских средств, выделенных на интеграцию этих лиц. Сейчас получатели убежища в самоуправлении получают одноразовое пособие для поселения (на взрослого оно составляет 204 евро, на ребенка -102 евро, несовершеннолетнему без сопровождения по достижении совершеннолетия полагаются 1122 евро).

Ежемесячно они получают пособие для первоочередных нужд (аренды жилья, оплаты коммунальных услуг, питания транспорта и проч.), 204 евро на человека до шести месяцев пребывания, с а с 7 до 12 месяцев – 102 евро. В семье из нескольких человек выплаты ниже. Детям школьного возраста дополнительно выплачивается пособие на приобретение школьных принадлежностей (57 евро) и ежемесячная компенсация в 60,8 евро для оплаты расходов дошкольного воспитания.

BNS

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