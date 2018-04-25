Безнадежная игра сборной продолжается

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«Эта лига слишком сложна для нас», — после очередного позорного поражения 3:0 в Лиге наций от сборной Румынии сказал главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас.

17 ноября в Плоешти матч проводился без румынских зрителей. Такое решение принял Дисциплинарный комитет УЕФА. Столь жесткие санкции наложены на Федерацию футбола Румынии за поведение болельщиков национальной сборной во время матча Лиги наций 14 октября против Сербии: со стороны румынских фанов имели место выкрики расистского содержания, жглась пиротехника.

В Плоешти присутствовала только горстка литовских болельщиков, им было разрешено присутствовать на стадионе. Янкаускас поблагодарил их за поддержку.

«Нам было очень приятно присутствие наших фанов, они настоящие болельщики. Люди, которые понимают, в каком состоянии находится сейчас литовский футбол, должны верить в игроков, ведь они не виноваты в пробелах тренировочного процесса. Ребята действительно боролись, отдали все свои силы. Думаю, по самоотдаче команды вопросов быть не должно», — заключил тренер.

20 ноября, когда номер «ЛК» уже был сдан в печать, команда Янкаускаса провела последний матч в турнире на выезде с сербами.

В пяти матчах Лиги наций сборная Литвы не добыла ни одного очка, забила 2 и пропустила 12 мячей. В следующем сезоне литовская команда будет выступать в дивизионе пониже.

Сербия 5 3 2 0 7-3 11 Румыния 5 2 3 0 7-3 9 Черногория 5 2 1 2 7-5 7 Литва 5 0 0 5 2-12 0

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