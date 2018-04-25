Безопасность и оборона

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Планируется создать совет министров обороны Литвы и Польши, сообщил советник президента Нериюс Аляксеюнас.

«Намечается создать совет министров обороны, который будет собираться минимум раз в год и осуществлять надзор по нашим оборонным вопросам», – сказал советник в интервью радиостанции Žinių radijas, комментируя предстоящий визит президента Дали Грибаускайте в Польшу.

По словам Н. Аляксеюнаса, главным акцентом этого визита будут вопросы безопасности и обороны. Президенты Литвы и Польши должны принять совместную декларацию по вопросам безопасности.

«Также будут подписаны два соглашения между министрами обороны. Одно связано с обменом информацией по радарам наблюдения за воздушным пространством, другое – с определенным аффилированием бригад Литвы и Польши, как бы породнением внутри НАТО», – сказал советник.

По его словам, это позволит еще теснее сотрудничать с целью защиты бригадами двух стран так называемого «Сувалкского коридора».

«Сувалкский коридор» – участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке – с Беларусью.

«Визит поднимет наше сотрудничество с Польшей на новый, более высокий уровень», – сказал Н. Аляксеюнас.

Президент Д. Грибаускайте в четверг и пятницу будет находиться с государственным визитом в Польше. Намечены ее встречи с высшим руководством страны: президентом Анджеем Дудой, председателем сейма Мареком Кухчиньским, председателем сената Станиславом Карчевским, премьером Матеушем Моравецким.

Д. Грибаускайте также побывает в Люблине, где вместе с руководителями Польши и Украины посетит находящийся там штаб совместной военной бригады трех государств LITPOLUKRBRIG им. Великого гетмана Великого княжества Литовского Константина Острожского, примет участие в мероприятиях по случаю 450-летия подписания Люблинской унии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ