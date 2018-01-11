Безопасность от стресс – тестов до спецподразделения

Главное, что ожидают жители Беларуси от строящейся в стране АЭС — ее безопасность. Насколько гарантировано, что Белорусская АЭС будет отвечать всем существующим требованиям? Специалисты–эксперты назвали целый комплекс соответствующих мер.

В числе важнейших — Белорусская АЭС строится в строгом соответствии с принятыми в Беларуси и мире международными нормами. В первую очередь имеются в виду требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Беларусь активно и открыто взаимодействует с международными организациями — в частности, с МАГАТЭ, Еврокомиссией и ENSREG. Проект строительства БелАЭС также реализуется открыто и транспарентно. Это подтверждают международные эксперты, совершившие большое количество деловых визитов на площадку станции и оставившие позитивные отзывы об увиденном.

В частности, в январе 2017 года на Белорусской АЭС прошла миссия МАГАТЭ по оценке площадки и проекта площадки с учетом внешних воздействий (SEED–миссия: Site and External Events Design). Согласно заключению Агентства, площадка и проектные параметры станции соответствуют международным требованиям к устойчивости по отношению к опасным внешним воздействиям. Параметры проекта станции учитывают характерные для площадки внешние угрозы, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, а также события, вызванные человеческим фактором. Это при том, что многие из этих угроз, такие как землетрясения, носят чисто гипотетический характер.

Эксперты отметили исчерпывающий характер существующей в стране системы мониторинга опасных внешних воздействий и эффективность выполненного Беларусью анализа потенциальных угроз. Итоговый отчет о результатах проведения SEED–миссии на Белорусской АЭС размещен в открытом доступе на сайте Министерства энергетики Беларуси.

В ноябре 2017 года Беларусь направила в Еврокомиссию и представила общественности Национальный доклад о целевой переоценке безопасности

БелАЭС (стресс–тестах) и их проверке на соответствие так называемым «постфукусимским требованиям». Речь идет о стандартах, принятых после аварии 2011-го на АЭС «Фукусима» и призванных гарантировать безопасность АЭС даже в случае отказа основных систем или в результате внешних воздействий. Согласно выводам, изложенным в докладе, все сооружения «ядерного острова» и системы, обеспечивающие безопасность объекта, спроектированы с учетом вероятных нагрузок, в том числе от действия воздушной ударной волны и удара легкого самолета.

Реакторные установки способны безопасно выдержать даже крайне маловероятное землетрясение интенсивностью 8 по шкале 8 MSK–64/EMS–98, при интенсивности в 7 баллов, определенной для «максимального расчетного землетрясения». В случае гипотетического наводнения и затопления помещений АЭС, располагающихся ниже уровня земли, угроза для реактора отсутствует. Даже при самых экстремальных погодных условиях, таких как повышение температуры воздуха до 50оС или смерч со скоростью до 62 м/с, а также комбинации этих двух факторов авария не случится.

Вот что говорит на счет предпринятых мер по обеспечению безопасности Эллина Михалычева, старший научный сотрудник ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны» НАН Беларуси:

— Поскольку наш проект — поколение 3+, то он уже содержит системы, которые предусматривают противодействие не только проектным авариям, но и так называемым запроектным. С помощью таких систем можно обеспечить стабильное состояние станции без участия операторов даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. До семи суток станция может самостоятельно поддерживать свое безопасное состояние. Тем не менее стресс–тесты были необходимы, чтобы убедиться в устойчивости станции, чтобы попытаться найти какие–то ранее неизвестные «узкие места». У нас не возникло вопросов по поводу цунами или прорыву волны, нет вероятности затоплений от половодья, так как площадка размещена достаточно высоко. Не выявлено дополнительных воздействий от экстремальных погодных условий сверх тех, которые были рассмотрены при проектировании станции и выборе площадки. Рассмотрение и принятие дополнительных мер, которые могут быть предприняты для повышения устойчивости Белорусской АЭС к экстремальным воздействиям и их сочетаниям, будет способствовать повышению уровня безопасности станции.

Специалисты еще раз акцентируют внимание на принципиальных технологических различиях в конструкции Белорусской АЭС и Чернобыльской АЭС, чтобы подчеркнуть невозможность повторения событий, аналогичных произошедшим в апреле 1986 года. Реактор РБМК–1000, который был установлен на ЧАЭС, не имел ни защитного корпуса, ни гермо-оболочки (контайнтмента), ни ловушек расплава — ключевых с точки зрения безопасности элементов реактора типа ВВЭР, которые устанавливаются сейчас на Белорусской АЭС. Поэтому предполагать, что какие–либо происшествия на строящейся станции могут повлечь за собой последствия, аналогичные чернобыльским, просто нет оснований.

В проекте Белорусской АЭС предусмотрены четыре активных независимых канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также комбинация пассивных систем безопасности, работа которых обусловлена только законами физики и не зависит от «человеческих» факторов.

Назовем лишь некоторые ключевые элементы, такие как устройство локализации расплава («ловушка расплава»), система пассивного отвода тепла из–под оболочки реактора (СПОТ) и система пассивного отвода тепла от парогенераторов.

Выбирая проект будущей Белорусской АЭС, белорусские специалисты и ученые ознакомились со всеми предложениями мировых производителей атомных технологий и остановились на российском проекте ВВЭР–1200. Технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. В настоящее время на разной стадии реализации находятся АЭС с реакторами ВВЭР–1200 в Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш и других странах. На Нововоронежской АЭС–2 аналогичный энергоблок уже сдан в промышленную эксплуатацию, а на первом энергоблоке ЛАЭС–2 под Санкт–Петербургом начат физический пуск. Таким образом, можно уверенно говорить о наличии референций и востребованности проекта, по которому строится Белорусская АЭС.

Станция будет надежно защищена не только от аварий и неблагоприятных внешних воздействий стихийного характера, но и от других угроз — в том числе террористических. С этой целью территория вокруг Белорусской АЭС объявлена стратегической зоной. Воздушное пространство над станцией полностью будет закрыто для пролета как самолетов, так и дронов и других беспилотных устройств.

Что касается гарантированной защиты от падения самолета, предусмотренной проектом, то имеется в виду неумышленное попадание в воздушное пространство над Белорусской АЭС самолета малой авиации массой 5,7 т, летящего со скоростью 100 м/с. Падение более тяжелых воздушных судов не рассматривается в силу ничтожно малой вероятности такого рода происшествий.

Для предотвращения возможных террористических угроз на Белорусской АЭС предпринимаются самые строгие мероприятия по обеспечению безопасности. Так, проникновение посторонних лиц, пронос запрещенных и неизвестных предметов на территорию станции полностью исключены. Для этого реализуются разнообразные меры по охране периметра АЭС. За это отвечает специальное подразделение МВД в составе 300 военнослужащих. Но даже если предположить теоретическую возможность теракта, то при взрыве одной тонны тротила на расстоянии 60 метров от внешней оболочки энергоблока, то избыточное давление на нее составит менее 30 кПа. Это лишь 0.3 кг/кв. см, при том, что контайнтмент (защитная оболочка реактора) способен противостоять значительно более высоким нагрузкам: до 7 кг/кв. см.

Владимир ФЕДОРОВ.

Метки: N2 (1194) 11 января, Беларусь, энергетика