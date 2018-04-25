Безопасность платежных услуг

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Банк SEB, как и Swedbank разослал своим клиентам письма с уведомлениями, где установил индивидуальные даты, с которых перестанут действовать карты кодов. Всем установлен разный переходный период, но цель одна – полный отказ от карт кодов. «Осенью 2019 года вступают в силу требования безопасности директивы платежных услуг ЕС, поэтому мы должны обеспечить клиентов надежными средствами подключения», – отмечено в письмах.

По данным пресс-службы банка, точной даты, с которой клиенты не смогут пользоваться картами кодов, пока нет, но вероятно, это будет начало 2020 года. Всех клиентов банк заранее уведомит о переменах (за 60 дней).

Подготовлено литовскими СМИ