Безопасность жилья

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В Литве, по сравнению с Латвией и Эстонией, меньше всего людей, которые не принимают никаких мер для обеспечения безопасности своего жилья.

Опрос показал, что 26% жителей Эстонии не использует никаких средств для защиты собственности, в Литве эта доля достигает 19%, в Латвии чуть больше – 22%. Такие результаты показал опрос жителей Балтийских стран, проведенный AC Nielsen Baltics по заказу страховой компании Gjensidige.

Опрос показал, что половина жителей Литвы и Эстонии и 44% населения Латвии страхуют свое жилье.

Согласно данным, второй наиболее популярной мерой защиты жилья среди жителей Прибалтики остаются защитные системы, в среднем их выбирают около 40% жителей.

Цифры показывают, что литовцы чаще, чем жители других стран Балтии, доверяют безопасность дома собакам и заборам. В Литве 28% жителей доверяют безопасность дома собакам, в Латвии и Эстонии — соответственно 23% и 19%. Забор для безопасности дома выбирают 10% жителей Литвы, 7% жителей Латвии и 4% жителей Эстонии. Во время опроса были опрошены 4800 жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ