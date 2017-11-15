Безопасности много не бывает

Строящуюся Белорусскую АЭС проверили на стрессоустойчивость. Иными словами, работники предприятия провели стресс–тесты — сопоставили проектные характеристики электростанции с внешними природными угрозами по типу тех, которые привели к аварии на японской АЭС «Фукусима». Понятно, что речь шла не столько о цунами и затоплении морской водой, что в Беларуси нереально, а о катаклизмах, возможных в глубине континента. Затем эту информацию проанализировали специалисты организации–регулятора — Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС страны. Каковы же результаты?

Прежде отметим, что проведение стресс–тестов атомных объектов стало нормой европейской практики после событий на Фукусиме. Тем не менее проведение такой проверки — дело сугубо добровольное. Вот и в Беларуси решили провести стресс–тесты строящейся АЭС, поскольку считают, что безопасности много не бывает, особенно в такой высокотехнологичной отрасли, как атомная энергетика. Решили дополнительно проверить строящуюся атомную электростанцию на возможность противостоять самым невероятным природным катаклизмам. Землетрясению силой 6 – 7 баллов, например, либо крупному граду, засухе, метели, сочетанию нескольких факторов. Такая работа была проведена персоналом АЭС в 2016 году.

Для оценки результатов проверки по решению Правительства была создана межведомственная комиссия, куда вошли наиболее компетентные белорусские специалисты и ученые, опиравшиеся на опыт европейских и российских коллег. Привлекались, к примеру, ученые и специалисты Научно–исследовательского центра «Курчатовский институт» и организаций, где проектировались реакторы для Белорусской АЭС. По итогам этой работы в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси подготовлен национальный отчет о проведении стресс–тестов. На днях он направлен в Еврокомиссию. О его содержании также сообщили журналистам. Вот вывод начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Ольги Луговской:

— Белорусская АЭС устойчива к воздействию факторов, имевших место на Фукусиме, и им подобным. Она соответствует всем нормативам безопасности и обладает определенным запасом сверх них.

А заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института энергетических ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси доктор технических наук Александр Трифонов отметил:

— Фукусима показала, что раньше в мире слишком оптимистично относились к проектным условиям для АЭС по отношению к возможным природным катаклизмам. Из этого извлечены уроки. Была проведена международная конференция под эгидой МАГАТЭ.

Уроки Фукусимы учтены проектировщиками.

В том числе и российскими, которые не раз подтверждали, что проект АЭС–2006 категории безопасности 3+, реализуемый в Беларуси, способен противостоять всем вероятным природным воздействиям. Тем не менее работа по повышению безопасности электростанции будет продолжена. Так, по результатам нынешних стресс–тестов рекомендовано создать постоянную систему мониторинга сейсмической активности в районе АЭС — сейчас такая система действует на временной основе. Дан совет укрепить меры на случай полного обесточивания АЭС.

Нынешний стресс–тест стал первым на электростанции проекта АЭС–2006 поколения 3+. Теперь его результатам должна дать оценку авторитетная международная комиссия, в которую вошел и представитель Литвы. Но уже сейчас национальный доклад находится в открытом доступе в интернете на английском языке, а на днях он появится там и на русском.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Беларусь, энергетика