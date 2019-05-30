Безработица в Германии выросла до 5 процентов

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Число безработных в Германии в мае неожиданно выросло на 60 тыс. человек, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 8 тыс. Уровень безработицы также вырос с рекордно низких 4,9 до 5 процентов .

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству, две трети роста показателя обеспечила реклассификация людей, имеющих право на получение пособия по безработице. Но показание около 10 тыс. безработных говорит все-таки о влиянии замедления крупнейшей экономики ЕС на рынок труда.

«Мы видим первые признаки влияния ослабления экономики на ситуацию по безработице», — отмечает ведомство, заметив, что спрос на новых сотрудников еще достаточно высок, но и этот показатель уже идет на спад. В мае число открытых вакансий снизилось на 1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 792 тыс.

Сильный рынок труда ФРГ помогал поддерживать на высоком уровне потребительские расходы и поддерживать экономику, и негативная динамика может иметь разрушительные последствия, учитывая проблемы в обрабатывающей и автомобильной промышленности, а также торговую напряженность, которая угрожает ударить по экспорту. Деловая уверенность упала в этом месяце до самого слабого уровня за последние четыре года.

Кроме того, замедление в Германии будет резонировать по всему региону евро. 4 июня должны быть озвучены официальные данные по безработице в еврозоне за апрель. В марте показатель составлял 7,7 процента.

6 июня ЕЦБ должен обновить свои экономические прогнозы для валютного блока и обсудить необходимые меры стимулирования.