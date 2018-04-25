Безработица в Литве в ноябре была ниже среднего показателя в ЕС

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В ноябре в Литве показатель безработицы был ниже среднего уровня в Евросоюзе, сообщил Евростат.

За год безработица в Литве сократилась на 0,4 проц. пункта, а за месяц – на 0,1 пункта до 6,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС за год этот показатель снизился на 0,6 пункта до 6,7%.

В конце ноября в Литве без работы были 91 тыс. человек. Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет за год снизился на 2,4 пункта до 10,6%, а в целом в ЕС этот показатель составил 15,2%.

В Латвии безработица за год снизилась на 1,2 пункта, а за месяц выросла на 0,1 пункта до 7%. Эстония не предоставила новейших данных Евростату.

По предварительным данным, в ноябре в Евросоюзе безработными были 16,491 млн человек.

BNS