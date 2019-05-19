Тенденции безработицы

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В первом квартале текущего года уровень безработицы в Литве составил 6,5%, что на 0,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные исследования занятости населения, проведенного Департаментом статистики.

За квартал (по сравнению с четвертым кварталом 2018 года) уровень безработицы в стране вырос на 0,5%. Безработица среди мужчин в первом квартале составила 7%, среди женщин – 6%. В первом квартале количество безработных составило 95,1 тыс. – за квартал их количество выросло на 7,7 тыс. (8,8%), а за год сократилось на 8,8 тыс. (8,5%).

Уровень безработицы среди молодежи (лиц в возрасте от 15 до 24 лет) составил 12,5% – за квартал он вырос на 1,4%, а за год сократился на 1,4%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ