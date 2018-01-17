Безвиз требует совершенствования

Решением Президента Беларуси А.Лукашенко на 10 дней без визы могут приезжать туристы для посещения Августовского канала, Беловежской пущи, Гродно и Бреста, ряда близлежащих к ним районов. Граждане Катара и ОАЭ могут находиться в стране без визы до 30 дней. Гости еще из 80 государств при въезде через Национальный аэропорт — до 5 дней.

До 180 дней на территории Беларуси без виз могут пребывать инвесторы и иные лица по спискам, составленным администрацией индустриального парка «Великий камень». Декретом «О развитии цифровой экономики» установлен безвизовый порядок въезда для иностранцев, нанимаемых на работу резидентами Парка высоких технологий и учредителей резидентов ПВТ. Итогом частичной либерализации визового режима стал заметный рост иностранных граждан, посетивших Беларусь. Почти 80 тысяч воспользовались в прошлом году возможностью посетить Беларусь, въезжая через Национальный аэропорт. В Беловежской пуще по безвизу за это же время побывали около 4,5 тысячи человек, на Августовском канале за 14 месяцев действия упрощенного режима въезда — более 51 тысячи иностранных граждан. При этом данные правоохранительных органов свидетельствуют, что упрощение въезда, стимулируя приток туристов, негативных последствий за собой не влечет. Этот вывод лег в основу предложений Правительства по расширению уже опробованной практики. Они, в частности, касаются увеличения срока пребывания иностранцев в стране при въезде через Национальный аэропорт, значительного смягчения визового режима на период проведения II Европейских игр в 2019 году.

Президент Беларуси обратил внимание на высокую степень актуальности темы:

— Международный туризм во всем мире стремительно развивается, и мы оставаться в стороне от этих процессов просто не можем… Успешно конкурировать в данной сфере можно только тогда, когда будет выработан оптимальный режим въезда иностранных граждан в Беларусь.

Дмитрий КРЯТ.

Метки: N3 (1195) 18 января, Беларусь