Библиотека имени А. Мицкевича ждет читателей

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Президент Даля Грибаускайте посетила библиотеку имени Адама Мицкевича в Вильнюсе, открытую после реконструкции, сообщается на сайте библиотеки в соцсети Facebook.

«Президент напомнила, что это была главная библиотека ее детства, потому что она жила очень близко, ей запомнилось это таинственное и мистическое здание с высокими потолками, где она нашла много книг», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для удобства посетителей библиотека будет работать с 11.00 до 19.00 ежедневно, за исключением воскресений.

Адам Мицкевич — выдающийся польский поэт-романтик. Он родился в городе Новогрудок (ныне Беларусь) в 1798 году, закончил Виленский университет. В Вильнюсе действует Музей Адама Мицкевича. Также в литовской столице работает выставка, посвященная поэту, где представлено 250 уникальных экспонатов из 30 польских и литовских музеев. Выставка будет работать до 24 февраля.

Информация «ЛК», BNS