Библиотеке – имя Иммануила Канта

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Клайпедскую общественную библиотеку назовут в честь великого философа Иммануила Канта. Такое предложение на последнем в этом году заседании единогласно одобрил совет Клайпедского самоуправления.

Предложение дать библиотеке имя И. Канта мотивировалось тем, что родственники философа со стороны отца происходили из Клайпедского края. В получившей имя Канта библиотеке также планируется устроить центр философской мысли, где будут действовать образовательный центр, проводиться конференции, семинары.

Информация «ЛК», BNS