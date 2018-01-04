Biovela Group расширила экспорт в Румынию

Один из крупнейших в Литве переработчиков мяса – группа Biovela Group расширила карту экспорта и начала поставлять продукты закусочным McDonald’s в Румынии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Мы попали в систему McDonald’s, нас утвердили как одного и основных конечных поставщиков продуктов в Балтийских странах, поэтому не было дополнительных барьеров для выхода в Румынию. Производственных барьеров нет, у нас есть сертификаты, ведется лишь процесс продаж”, – сказал в интервью газете глава Biovela Group Аудрюс Кантаускас.

По его словам, у компании вызывает беспокойство сокращение животных в Литве, поскольку это может создать проблемы для деятельности компании в будущем.

BNS

Метки: Литва